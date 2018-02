W tekście pod tytułem "Czas złagodzić retorykę w Polsce" Lauder apeluje o podjęcie dialogu między polskimi władzami i przedstawicielami środowisk żydowskich, który doprowadzi do pojednania "pośród burzy animozji" wywołanej nowelizacją ustawy.

Przewodniczący WJC pisze, że w Polsce pojawił się "uzasadniony gniew, gdy prezydent USA nazwał Auschwitz +polskim obozem śmierci+".

"To oczywiste, że nie był on polski. Był to niemiecki obóz śmierci zbudowany w okupowanej przez Niemców Polsce po to, aby zabić miliony Żydów bardziej oszczędnie i efektywnie. Ale po obu stronach pojawiły się niewłaściwe wypowiedzi. Na przykład polski premier zasugerował niedawno, że niektórzy Żydzi byli również pośród +sprawców+ Holokaustu. To jest nie do zaakceptowania" - kontynuuje.

Lauder podkreśla, że "ten spór nie powinien był się zdarzyć".

Przypomina, że gdy trzydzieści lat temu zaczął organizować w Polsce żydowskie szkoły i letnie obozy, "było niemal zero Żydów w tym kraju". Ale "zdarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Zawalił się Związek Radziecki, padła żelazna kurtyna" i Żydzi, kobiety i mężczyźni "wyszli z ukrycia po raz pierwszy od wojny".

"Nasze szkoły rozkwitły i żydowskie życie odżyło w Polsce. Ale teraz nowa ustawa przywraca niektóre z tych uzasadnionych lęków żydowskich obywateli Polski" - pisze Lauder.

"Postkomunistyczne polskie władze (...) wspierały moje wysiłki i pomagały mi na wiele sposobów. Światowy Kongres Żydów, którego jestem przewodniczącym, zbudował silną i pozytywną relację z polskimi przywódcami" - przypomina autor.

"A więc, po jakie licho, w 2018 roku cała ta pozytywna praca ma być zmarnowana przez ustawę, która - przede wszystkim - nie była konieczna?" - podkreśla Lauder.

Cały ten spór trzeba załagodzić i "chciałbym zobaczyć, jak polscy i żydowscy przywódcy siadają do rozmów i znowu zajmują się pojednaniem i postępem" - kontynuuje przewodniczący WJC.

"Niektórzy ludzie, po obu stronach sporu, powiedzieli, że Żydzi powinni teraz - ponownie - opuścić Polskę. Ja myślę dokładnie odwrotnie. Życie Żydów powinno rosnąć i kwitnąć w Polsce" - konkluduje Lauder. (PAP)