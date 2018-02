NATO jest jednym z najbardziej udanych sojuszy w historii świata; wymaga jednak dbałości, by każdy poczuwał się do tego obowiązku, by nie było tych, którzy jadą na gapę, czyli nie wydają prawie wcale na politykę obronną - mówił w sobotę dziennikarzom w Monachium premier Mateusz Morawiecki.