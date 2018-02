Liroy-Marzec (niezrzeszony) poinformował na konferencji prasowej w Sejmie, że pod projektem podpisało się 15 przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych z wyjątkiem Platformy Obywatelskiej.

"To jest projekt ustawy, w którym regulujemy sprawę najbiedniejszych ludzi, którzy nie mogą dostać dotacji na energię elektryczną. To grupa ludzi, która w sezonie grzewczym ma największe trudności" - mówił Liroy-Marzec.

Zdaniem Piotra Ikonowicza z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, w ramach programu "Mieszkanie plus" zlikwidowano ochronę lokatorów. Według niego ludzie, którzy podpisali umowę najmu w ramach tego programu "dobrowolnie poddali się egzekucji komorniczej, czyli podlegają artykułowi 777 Kodeksu postępowania cywilnego, co oznacza, że dzieci, kobiety w ciąży, osoby chore, niepełnosprawne będą eksmitowane bez rozprawy sądowej, na której ustalano by ich uprawnienie do lokalu socjalnego".

Radny Piotr Guział podkreślił, że celem ustawy jest to, żeby samorządy finansowały opłaty za prąd w budynkach, które nie są ogrzewane z sieci centralnego ogrzewania.

W jego ocenie w całej Warszawie w ciągu czterech miesięcy dla 15 tys. mieszkań oznaczałoby to łączny wydatek wynoszący maksymalnie ok. 60 mln zł. "Wydaje się, że to (...) kropla w 17-miliardowym budżecie naszego miasta" - zaznaczył Guział.

Projekt przewiduje dopisanie do obecnej ustawy o pomocy społecznej zapisu, że "zasiłek celowy może być przeznaczony na pokrycie części lub całości kosztów rachunku za energię elektryczną dostarczaną do lokalu ogrzewanego wyłącznie energią elektryczną".

W uzasadnieniu podkreślono, że wnioskodawcy nie precyzują formy ani zakresu pomocy dla lokatorów uznając, że decyzje w tej sprawie powinny podejmować samorządy.(PAP)

autor: Edyta Roś