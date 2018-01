Szef resortu inwestycji i rozwoju był pytany o zadania nowo powołanej Rady Mieszkalnictwa, której pierwsze posiedzenie odbyło się we wtorek w Warszawie. Radę powołał w poniedziałek premier; ma ona koordynować wszystkie działania rządu związane z realizacją programu Mieszkanie plus.

"Jednym z naszych najważniejszych priorytetów na najbliższe miesiące jest oczywiście realizacja programu Mieszkanie plus. My nie ukrywamy, że nie działało to najlepiej w ostatnich miesiącach, ale to nie jest tylko tak, że jeden minister, jeden resort zapewnia właściwe funkcjonowanie tego programu” – powiedział.

Jak dodał, ambicją obecnych władz jest stworzenie właściwych warunków dla rozwoju branży mieszkaniowej w Polsce. "Program Mieszkanie plus jest adresowany tam, gdzie rynek nie działa. On nie działa w segmencie mieszkań stosunkowo tanich i mieszkań na wynajem. Nie mam na myśli takich dużych miast, jak Warszawa, Kraków czy Poznań, on tutaj faktycznie funkcjonuje, ale w średnich miastach on naprawdę kuleje” – powiedział Jerzy Kwieciński.

"Musimy w skali całego kraju stworzyć taki system, który by pozwalał na to pierwsze mieszkanie, na mieszkanie na wynajem, ale potencjalnie w miarę zdobywania środków również na nabycie tego mieszkania przez ludzi młodych” - dodał.

Minister Kwieciński jest jednym z członków Rady Mieszkalnictwa. W jej skład, obok premiera Mateusza Morawieckiego, który został jej przewodniczącym, weszli też minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Członkami zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

Jak podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, zadaniem Rady Mieszkalnictwa jest "wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych, służących zwiększeniu liczby dostępnych na rynku mieszkań".

CIR poinformowało, że kluczowe cele to przyśpieszenie procedur administracyjnych, odblokowanie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz racjonalizacja przepisów budowlanych pod kątem obniżenia kosztów realizacji inwestycji. Jak stwierdzono, niezbędne jest również wspieranie mieszkalnictwa w taki sposób, aby pomoc państwa docierała do osób najbardziej potrzebujących.

Cytowany w komunikacie Centrum premier Mateusz Morawiecki wyraził oczekiwanie, że "poprzez wypracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz podległych im i nadzorowanych przez nie jednostek, możliwa będzie szybka realizacja programu Mieszkanie plus".

Minister Jerzy Kwieciński gościł we wtorek w Poznaniu w związku z rozpoczętymi w stolicy Wielkopolski Międzynarodowymi Targami Budownictwa i Architektury Budma. Są to najważniejsze targi budowlanych w Polsce i tej części Europy. Wydarzeniu towarzyszą Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego Intermasz, Międzynarodowe Targi Technologii i Materiałów dla Budownictwa Infrastrukturalnego Infratec oraz Międzynarodowe Targi Kominkowe.

W targowych wydarzeniach bierze udział ponad tysiąc firm z 26 państw. Organizatorzy spodziewają się ok. 45 tys. zwiedzających. Budma potrwa do 2 lutego.(PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

edytor: Jacek Ensztein