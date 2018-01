Jak czytamy w niedzielnym komunikacie PSG, kilkanaście ekip Spółki wznowiło w niedzielę rano prace nad przywróceniem dostaw gazu do pozostałych niespełna 300 odbiorców.

Według szacunków PSG całkowite usunięcie skutków awarii powinno nastąpić najpóźniej w niedzielę po południu. "Początkowo odciętych od dostaw gazu w wyniku awarii było 3500 odbiorców. Polska Spółka Gazownictwa zaangażowała wszystkie dostępne środki, by jak najszybciej gaz znowu popłynął do wszystkich poszkodowanych z miejscowości Bolechowo, Bolechówko, Owińska, Bolechowo-Osiedle, Potasze, Promnice, Biedrusko, Murowana Goślina, Rakownia, Mściszewo, Raduszyn, Przebędowo i Złotoryjsko" - podano.

W Murowanej Goślinie w nocy z czwartku na piątek doszło do rozszczelnienia gazociągu wysokiego ciśnienia Poznań-Rogoźno i do pożaru. Ogień strawił trzy budynki mieszkalne i budynek gospodarczy. Piętnaście innych budynków zostało uszkodzonych. Nie było ofiar. Na razie nie wiadomo, co mogło spowodować uszkodzenie gazociągu - zbada to specjalna komisja. Operatorem gazociągu jest spółka Gaz-System.

W sobotę odbyły się spotkania mieszkańców Murowanej Gośliny z rzeczoznawcami z firmy, w której ubezpieczony jest Gaz-System. Ich celem było jak najszybsze pozyskanie niezbędnych informacji i oszacowanie strat, by wypłaty z tytułu ubezpieczenia były dokonane w jak najkrótszym czasie.

W Murowanej Goślinie od piątku pracuje też zespół specjalistów z Gaz-Systemu, którego zadaniem jest m.in. współpraca z przedstawicielami wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, władzami lokalnymi oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie.

Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie opublikował w sobotę listę rzeczy potrzebnych rodzinom, które w pożarze straciły cały dobytek. To m.in. kołdry, odzież, sprzęt AGD, artykuły szkolne, kosmetyki czy środki czystości. "Prosimy w miarę możliwości, aby przekazywane rzeczy były nowe lub w stanie bardzo dobrym. Prosimy na razie nie przekazywać rzeczy innych niż wymienione" – podano w komunikacie.

Listę najpilniejszych potrzeb rodzin poszkodowanych w pożarze można znaleźć na stronie www.facebook.com/MurowanaGoslina. To też m.in. prośba o pomoc przy czyszczeniu odzieży, renowacji zalanych mebli czy o serwis zalanego samochodu. Potrzebne artykuły można dostarczać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie także w niedzielę.

Szef MSWiA Joachim Brudziński przyznał w piątek 108 tys. zł na zasiłki dla rodzin poszkodowanych w pożarze. Gaz-System przekazał po 10 tys. zł doraźnej pomocy na rzecz trzech rodzin, które potraciły domy.

Uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które można dokonywać wpłat na rzecz poszkodowanych. Numer rachunku dostępny jest na stronie internetowej OPS w Murowanej Goślinie (http://murowana-goslina.naszops.pl/). (PAP)