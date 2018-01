Posłowie Kukiz'15 odnieśli się w ten sposób do materiału "Superwizjera" TVN24, który w sobotę ujawnił wyniki dziennikarskiego śledztwa dotyczącego działalności niektórych polskich środowisk narodowych, m.in. Stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność". "+Ołtarzyk+ ku czci Adolfa Hitlera, płonąca swastyka, +Sieg Heil!+. To dzieje się na spotkaniach polskich neonazistów. Dziennikarzom +Superwizjera+ TVN24 udało się przeniknąć do tego środowiska. Na nagraniach ukrytą kamerą widać, jak ono funkcjonuje" - tak o materiale "Superwizjera" pisze na swoich stronach internetowych TVN24.

Poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak powiedział na konferencji prasowej w Sejmie, że jego klub "absolutnie potępia sytuacje" w których dochodzi do propagowania faszyzmu.

Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15) zwróciła uwagę, że "tego typu incydenty", "robią również bardzo złą robotę tysiącom organizacji pożytku publicznego". Jej zdaniem, sądy - które są odpowiedzialne za badanie statutów organizacji pozarządowych, którym nadaje się statut organizacji pożytku publicznego - powinny bardziej wnikliwie badać te organizacje. Według posłanki Kukiz'15, sądy powinny także pilnować przedstawiania i publikacji sprawozdań z działalności organizacji.

"Będziemy apelować do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, również do Narodowego Instytutu Wolności, które ma mieć nadzór nad organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, aby dokonali określonych przeglądów i rejestracji tego typu organizacji" - powiedziała Ścigaj.

Jakubiak pytany, czy należałoby zdelegalizować stowarzyszenie "Duma i Nowoczesność" odpowiedział: "Propagowanie faszyzmu ma miejsce, to jest asumpt do tego, żeby powziąć działania w celu delegalizacji tej organizacji".

Według Ścigaj, "pierwszym ruchem" powinno być odebranie stowarzyszeniu "Duma i Nowoczesność" statutu organizacji pożytku publicznego. Zaznaczyła, że może tego dokonać sąd. "Złożymy wniosek o to, aby odebrać organizacji +Duma i Nowoczesność+ statut organizacji pożytku publicznego" - zapowiedziała posłanka Kukiz'15.

Posłowie Kukiz'15 podkreślili jednocześnie, że potępiany i ścigany zgodnie z prawem, powinien być nie tylko faszyzm i komunizm, ale również banderyzm.

W materiale "Superwizjera" na nagraniach ukrytą kamerą pokazane są m.in. zorganizowane w maju 2017 r. w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego "obchody" 128. urodzin Adolfa Hitlera. Materiał pokazuje m.in. rozwieszone na drzewach czerwone flagi ze swastykami i "ołtarzyk" ku czci Adolfa Hitlera z jego czarno-białą podobizną oraz wielką drewnianą swastyką nasączoną podpałką do grilla, która po zmroku zostaje podpalona. Widać też uczestników spotkania przebranych w mundury Wehrmachtu, wznoszenie toastów "za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę" i częstowanie tortem w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił w sobotę Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach wszczęcie śledztwa ws. publicznego propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego przez organizację "Duma i Nowoczesność". Szef MSWiA Joachim Brudziński w związku z emisją reportażu "Superwizjera" będzie rozmawiać z szefem policji i prokuratorem krajowym. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa