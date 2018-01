O skierowaniu wniosku o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące poinformował PAP zastępca prokuratora rejonowego w Zabrzu Wojciech Czapczyński. Decyzja sądu powinna być znana jeszcze w sobotę.

Wcześniej prokuratura przedstawiła 22-latkowi zarzut spowodowania wypadku, którego skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała. W sobotę śledczy uzyskali wyniki badania potwierdzające, że kierowca spowodował wypadek pod wpływem środka psychotropowego. Podczas przesłuchania w prokuraturze przyznał się on do spowodowania wypadku, ale zaprzeczył, by był pod wpływem narkotyków. "Przeczy temu opinia, którą otrzymaliśmy. Została ona przedłożona w sądzie" - zaznaczył prok. Czapczyński.

Do wypadku doszło w czwartek w południe w rejonie skrzyżowania ul. Szczęść Boże i 3 Maja. Jak relacjonowała policja, kiedy kobieta chciała przejść po pasach na drugą stronę ulicy, na prawym pasie zatrzymał się samochód osobowy, którego kierowca ustąpił jej pierwszeństwa. Lewym pasem jechał autobus komunikacji miejskiej linii 840 relacji Gliwice-Katowice, który potrącił kobietę.

Ranna została przewieziona do jednego z zabrzańskich szpitali. Była nieprzytomna. Jak podaje policja, potrącona kobieta doznała licznych i bardzo poważnych obrażeń – złamania podstawy czaszki, kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz żeber.

Okazało się, że 22-letni kierowca autobusu był trzeźwy, ale badanie wykazało, że zażywał amfetaminę. (PAP)

autor: Krzysztof Konopka