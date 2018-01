TEXET Poland jest częścią szwedzkiego koncernu New Wave Group (NWG), firmy, która specjalizuje się w tworzeniu i rozwoju marek w sektorach odzieży sportowej, korporacyjnej i roboczej, upominków i gadżetów oraz w produktach wyposażenia wnętrz. Obecnie w portfolio całej Grupy znajduje się blisko 50 marek, a TEXET Poland dystrybuuje aż 14 z nich.

Kluczem do sukcesu Grupy, a tym samym TEXET Poland, jest kompleksowe podejście, zaczynając od koordynacji projektu, produkcji, magazynowania, aż do sprzedaży i dystrybucji produktów. Aby zapewnić dywersyfikację ryzyka, NWG dystrybuuje swoje produkty zarówno na rynku korporacyjnym (B2B) jak i na rynku detalicznym (B2C). Pozwala to na sprzedaż tych samych produktów pod różne strategie marketingowe. Wiodącą marką odzieży promocyjnej jest James Harvest.

Konsumenci podejmując decyzję o zakupie produktu, coraz częściej kierują się troską o przestrzeganie fundamentalnych zasad podczas jego produkcji. Wyroby dystrybuowane przez TEXET są wytwarzane w bezpiecznym środowisku pracy, a także opracowane zostały kodeksy postępowania dla dostawców. TEXET kładzie duży nacisk na produkcję z zachowaniem czystego środowiska oraz dba m.in. o to, aby w zakładach produkcyjnych nie były zatrudniane dzieci. Firma legitymuje się licznymi certyfikatami, np.: WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), BSCI (Business Social Compliance Initiative) czy Clean Shipping Project. Wśród wielu form uznania, które firma otrzymała na przestrzeni lat, ze strony klientów i branży, warto wspomnieć otrzymane w 2016 r. nagrody „Gepardy Biznesu” i „Gazele Biznesu”.

Mariusz Szeib