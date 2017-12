Dyrektor szpitala w Szczecinie-Zdrojach Łukasz Tyszler poinformował, że budowa Szpitalnego Oddziału Ratownictwa (SOR) dla dzieci wraz z lądowiskiem rozpoczęła się w 2014 r. Nowy SOR jest częścią Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem, które zostanie oficjalnie otwarte na początku 2018 r.

Jak powiedział, SOR nie ma jeszcze kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale pacjenci mogą liczyć na pomoc.

„Sam SOR i jego działanie jest uzależnione od pieniędzy, które zostaną zakontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aktualnie nie wygląda to bardzo dobrze. Słyszymy, że prawdopodobnie 1 lipca 2018 r. znajdą się pieniądze. Zadziwia mnie to, bo projekt jest od wielu lat, a sam SOR jest zapisany w urzędzie wojewódzkim w planie zabezpieczenia” - powiedział Tyszler.

Dodał, że od 1 stycznia SOR będzie działał najprawdopodobniej jako izba przyjęć i na pewno będzie wykorzystywany sprzęt oraz ludzie. "Nigdy nie odmawialiśmy pomocy pacjentom. Wolałbym żeby to finansowanie było określone" - zaznaczył. Wyjaśnił, że finansowanie z NFZ pozwala "na zapewnienie płynności finansowej". Kwestie te - jak zaznaczył - dla pacjentów czy personelu nie powinny mieć jednak żadnego znaczenia.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie w komunikacie rozesłanym do mediów przyznał, że SOR w Zdrojach jest wpisany, razem z podobnym oddziałem w Drawsku Pomorskim, do zaktualizowanego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego, utworzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, a zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. Jednak wskazuje, że zgodnie z planem oba oddziały mają być uruchomione od dnia 1 lipca 2018 r.

Jednocześnie NFZ zaznacza, że zwiększenie liczby pacjentów będzie miało wpływ na otrzymywane przez placówkę w Zdroju finansowanie. „Jeśli liczba pacjentów, szczególnie dziecięcych, zwiększy się w Zdrojach po uruchomieniu lądowiska, przełoży się to również na liczbę procedur, ich koszt, a zatem także na wysokość ryczałtu dobowego w okresie do 30 czerwca 2018 roku” - czytamy w komunikacie.

„Szpital w Zdrojach ma obecnie dwie izby przyjęć: w Zdrojach i na Wojciecha. W obu przyjmuje średnio na dobę po 23 pacjentów. Dla porównania: izba przyjęć w Szpitali Klinicznym nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie przyjmuje średnio 99 pacjentów na dobę. (…) Konieczność zróżnicowania stawek izb przyjęć i SOR wynika z liczby przyjmowanych pacjentów, zakresu udzielanych świadczeń, ciężkości stanu pacjentów i powiązanej z tym obsady kadrowej. Przekłada się to na wysokość ryczałtu dobowego” - wyjaśnia NFZ.

Wyposażenie, kwalifikacje kadry, a także warunki konieczne do tego, by w szpitalu mógł działać szpitalny oddział ratunkowy, opisuje ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wydane do niej rozporządzenie. Izby przyjęć działają praktycznie w każdym szpitalu i nie mają tak wysokich wymagań sprzętowych i kadrowych, jak SOR-y.

Tyszler podkreślił, że Zachodniopomorskie Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem jest bardzo potrzebne w regionie. "Nie ma drugiego takiego miejsca w województwie zachodniopomorskim, a z naszych usług korzystają także pacjenci z województwa lubuskiego i pomorskiego. Ponadto bardzo ściśle współpracujemy ze stroną niemiecką, w szczególności na polu neurologicznym i neurochirurgicznym” - oznajmił dyrektor szpitala.

„Nasi pacjenci nie będą musieli wyjeżdżać do Poznania, Warszawy czy Wrocławia, ale mogą korzystać z najlepszego sprzętu i najlepszych lekarzy, którzy teraz mają możliwości leczenia i diagnostyki” - dodał.

Sześciokondygnacyjny budynek mieści się w centrum kompleksu szpitalnego, dzięki czemu zostały połączone wszystkie pawilony pediatryczne. To ułatwi transport pacjentów, przewóz leków oraz zaopatrzenia szpitala. W pawilonie nr 20 znajduje się m.in. pediatryczna izba przyjęć, oddział chirurgii dziecięcej i urologii z pododdziałem ortopedii dziecięcej, oddział neurochirurgii dziecięcej, blok operacyjny z 4 salami oraz salą wybudzeń.

W najbliższych tygodniach zostanie przeniesiony do szpitala w Zdrojach Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urologii oraz Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci ze szpitala przy ul. Wojciecha w Szczecinie.

Wartość inwestycji to ponad 10,5 mln zł, które pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (PAP)

autor: Marta Zabłocka

edytor: Justyna Wojteczek