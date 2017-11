Z najnowszego zestawienia, przygotowywanego przez Ministerstwo Energii na podstawie danych spółek przyjmujących wnioski, wynika, że złożyła je już przeważająca część spośród ponad 235 tys. osób uprawnionych do rekompensaty. Pozostali mają na to czas do soboty włącznie - tego dnia także większość punktów przyjmowania wniosków będzie czynna.

Rekompensaty mają być wypłacone jeszcze w tym roku. Według wcześniejszych informacji przedstawicieli Ministerstwa Energii wypłacanie środków rozpocznie się krótko po wejściu w życie znowelizowanej ustawy budżetowej - nowelę, zakładającą przeznaczenie ponad 2,3 mld zł na rekompensaty zaakceptował w środę Senat.

Najwięcej – ponad 127,4 tys. wniosków – przyjęła do środowego poranka (to ostatnie dostępne obecnie dane) Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), gdzie wnioski składają przede wszystkim emeryci z kopalń dawnej Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i kopalni Kazimierz-Juliusz. Ponad 115,4 tys. przyjętych przez SRK wniosków zostało już zweryfikowane.

Punkty przyjmowania wniosków działają też przy kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (złożono ich ponad 50,4 tys.), Polskiej Grupy Górniczej (ponad 42,4 tys.) spółki Tauron Wydobycie (blisko 4,7 tys.) oraz spółki Lubelski Węgiel Bogdanka (prawie 2,8 tys.). W sumie do środy rano przyjęto niespełna 227,7 tys. wniosków o rekompensatę, z czego prawie dwie trzecie (ponad 147,1 tys.) zostało już zweryfikowane i czeka na realizację.

Wypłatę rekompensat dla ponad 235-tysięcznej grupy emerytów i rencistów (także osób pobierających renty rodzinne po zmarłych górnikach) przewiduje obowiązująca od 24 października ustawa; w tym dniu rozpoczęło się także przyjmowanie wniosków o świadczenie.

Prawo do bezpłatnego węgla było elementem wynagrodzenia górników i świadczeniem dla emerytów i rencistów. Było ono rodzajem zobowiązania państwa polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę. Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla zakłada jednorazową wypłatę - jeszcze w tym roku - rekompensaty za utracone prawo do tego świadczenia, w wysokości 10 tys. zł netto. O rekompensatę mogą ubiegać się emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe.

Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba musi wypełnić wniosek i towarzyszące mu oświadczenie. Dokumenty można składać w 38 punktach, uruchomionych w spółkach i kopalniach objętych ustawą. Na stronie internetowej resortu energii oraz stronach spółek węglowych można zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku, a także dowiedzieć się, gdzie należy złożyć wniosek.

Dokumenty można również wysłać pocztą – w tym przypadku potrzebne jest notarialne poświadczenie danych i podpisu. W gminach, gdzie nie ma notariusza, poświadczenia może dokonać uprawniony pracownik urzędu gminy. O dacie złożenia wniosku przesądza data stempla pocztowego. Dotąd z możliwości przesłania wniosku pocztą skorzystało ponad 3,3 tys. osób. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Anna Mackiewicz