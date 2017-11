Podczas wtorkowej rozmowy w TVP Szczecin Brudziński pytany był m.in. o zapowiedzianą przez premier Beatę Szydło rekonstrukcję rządu.

"Po dwóch latach można zaobserwować pewne buksowanie kół. Często mamy do czynienia, nie ma co oszukiwać, z targami resortów i próbą rozgrywania polityki przez pryzmat resortów, a nie całego rządu" - odpowiedział wiceszef PiS.

"Potrzeba nowej energii, byśmy podkreślali nasz atut o dotrzymywaniu słowa, o spełnieniu obietnic" - dodał wicemarszałek Sejmu.

Dokonanie zmian w rządzie premier Szydło zapowiedziała pod koniec października; nie podała kto ma z niego odejść, ani kim będą nowi ministrowie. Jak wówczas mówiła, decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Powiedziała też, że poinformuje o nich w ciągu kilkunastu dni. Rzecznik rządu Rafał Bochenek wskazał w ubiegłym tygodniu, że rekonstrukcja Rady Ministrów będzie miała charakter strukturalny.

Podczas poniedziałkowego wywiadu w TVP szef PiS pytany o zbliżającą się rekonstrukcję rządu powiedział, że "na pewno będzie troszkę odłożona w czasie, bo pani premier zaproponowała zmiany strukturalne, bardzo interesujące". "Ale takie zmiany z reguły są bardziej długotrwałe, nie można ich dokonać z dnia na dzień" - zaznaczył szef PiS.

"A jeżeli chodzi o ostateczne decyzje co do personaliów, to one będą podjęte w ciągu stosunkowo niedługiego czasu, ale pewnie dowiemy się o nich w grudniu" - powiedział.

"Będziemy się kierować powodzeniem w kierowaniu danym resortem, ale także okolicznościami, które już z tym nie mają wiele wspólnego" - zaznaczył.

Jak dodał okoliczności się zmieniły i "musimy tak skonstruować rząd, żeby on się dobrze wpisywał w tą nową, trochę trudniejszą sytuację". (PAP)

autor: Rafał Białkowski