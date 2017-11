Mucha po spotkaniu z Piotrowiczem: Prezydenckie projekty mogą już trafić do Sejmu

Paweł Mucha z kancelarii prezydenta po spotkaniu ze Stanisławem Piotrowiczem z PiS ws projektów ustaw o KRS i SN stwierdził, że zdaniem obu stron "ten materiał umożliwia to, by projekty ustaw zostały skierowane do prac parlamentarnych na najbliższym posiedzeniu Sejmu".