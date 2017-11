KGHM: Komisja Europejska nie uznała koncesji w rej. Pucka za pomoc państwa



Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska uznała, że udzielenie w 2014 r. KGHM Polska Miedź koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka nie stanowi pomocy państwa, podała spółka.

"Decyzja Komisji Europejskiej potwierdza słuszność naszych argumentów. Byliśmy przekonani, że koncesja została przyznana KGHM zgodnie z obowiązującym prawem. Wypracowaliśmy sposób postępowania w sprawach sporów koncesyjnych, który pozwala skutecznie zabezpieczyć interesy spółki na kolejne dekady" - powiedział prezes Radosław Domagalski, cytowany w komunikacie.

Przedmiotem oceny KE, przeprowadzonej na wniosek Darley Energy Poland (DEP), było udzielenie KGHM koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka wraz z prawem pierwszeństwa w uzyskaniu prawa użytkowania górniczego. KGHM posiada koncesję na prowadzenie prac w tym rejonie do 2019 r.

Komisja Europejska uznała, że proces udzielenia koncesji został przeprowadzony w sposób przejrzysty, konkurencyjny i niedyskryminujący. W uzasadnieniu wskazano, że wszyscy wnioskodawcy mieli jednakowy dostęp do informacji o przebiegu postępowań administracyjnych oraz do konkurencyjnych wniosków, podano w materiale.

"Jak wskazała KE, kryteria wyboru zostały ustalone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów krajowych i były zgodne z praktyką decyzyjną organu koncesyjnego (Ministerstwa Środowiska) i orzecznictwem polskich sądów. Zgodnie z prawem polskim, złoża soli potasowej należą do państwa, a ich poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie może odbywać się tylko po uzyskaniu koncesji od państwa. W państwach członkowskich UE koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie złóż kopalin udziela z reguły państwo ze względu na regulacyjny charakter tego procesu, który można sklasyfikować jako wykonywanie uprawnień organu publicznego" - czytamy dalej w komunikacie spółki.

Komisja zauważyła też, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w swoim wyroku, iż organ koncesyjny nie faworyzował żadnego z wnioskodawców.

Koncesja w rejonie Pucka zakłada realizację prac i robót geologicznych w dwóch etapach. Dotychczas KGHM wykonał badania geofizyczne, analizę danych archiwalnych oraz rozpoczął prace wiertnicze, a także wykonał analizę techniczno-ekonomiczną zagospodarowania złoża soli magnezowo-potasowych.

"Zgodnie z koncesją, zaplanowano wykonanie łącznie 5 otworów. Do tej pory KGHM Polska Miedź S.A. wykonał jeden odwiert, który pozwolił na określenie ciągłości złoża i wykonanie ww. analiz. Do końca bieżącego roku zostanie wykonany drugi odwiert, a na początku 2018 roku planowane jest wykonanie trzeciego. Wyniki odwiertów są analizowane i na ich podstawie podejmowane są kolejne prace" - podano.

W rezultacie prac geologicznych zostanie sporządzona dokumentacja geologiczna oraz analiza ekonomiczna ewentualnego przedsięwzięcia górniczego. Na ich podstawie zostanie podjęta decyzja w sprawie wystąpienia o koncesję wydobywczą.

Komisja Europejska prowadziła też postępowanie na wniosek Darley Energy Poland (DEP), który 25 lutego 2015 złożył do skargę, w której twierdził, że udzielając koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie soli potasowo-magnezowej w rejonie Pucka, Polska naruszyła art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) - zakaz ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Komisja nie wszczęła przeciwko Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a Trybunał Sprawiedliwości nie stwierdził naruszenia art. 49 TFUE w tej kwestii. 13 września 2016 r. Komisja zamknęła sprawę.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

