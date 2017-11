Polityk był pytany w "Rz" m.in. o to, czy Jarosław Kaczyński, jako premier, mógłby zakopać spory w rządzie, choćby z ministrem obrony Antonim Macierewiczem, który domaga się od prezydenta Andrzeja Dudy przekazania mu aneksu do raportu WSI. Według Sasina, "konstrukcja relacji szefa MON z prezydentem jest konstytucyjnie skomplikowana, dlatego dochodzi do kontrowersji".

"Pracowałem z prezydentem Lechem Kaczyńskim, który zdecydował, żeby aneksu nie ujawniać i widocznie miał ku temu swoje powody. Nic mi nie wiadomo, żeby te powody ustały, a sytuacja się zmieniła" - podkreśla Sasin.

Jak dodaje, z tego co wie, "minister Macierewicz chce uszanować wolę śp. prezydenta Kaczyńskiego, nie chce ujawnienia raportu, a tylko przekazania go SKW". Sasin zaznacza też, że "nie ma powodów do dymisji ministra Macierewicza".

Sasin wyraził także nadzieję, że dojdzie do porozumienia między PiS a prezydentem w sprawie ustaw sądowych. "Rozmawiamy z prezydentem, który udowodnił, że nie jest notariuszem rządu, a odrębnym i niezależnym od PiS ośrodkiem politycznym" - podkreśla.