Premier Beata Szydło zapowiedziała 24 października, że w najbliższym czasie będą zmiany w rządzie i decyzje w tej sprawie omawia z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Zaznaczyła, że w ciągu kilkunastu dni poinformuje o podjętych decyzjach.

O swą ewentualną dymisję Witold Waszczykowski został zapytany w programie "Gość Wiadomości" w TVP.

- Wszystko zależy od pani premier oczywiście. Stanowiska ministrów, wiceministrów, ambasadorów, dyrektorów departamentów w resortach to nie są stanowiska pracy chronionej. Ja wykonałem pewne zadanie. Jeśli to zadanie zostanie ocenione, że zostało wykonane, to być może kto inny będzie realizował następne zadania - odpowiedział szef MSZ.

- Ale z moich rozmów nie wynika, aby doszło do jakichkolwiek zmian w tej chwili - zaznaczył Waszczykowski.