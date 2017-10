O decyzji ministerstwo poinformowało w poniedziałkowym komunikacie prasowym. Wynika z niego, że kończy się ocena projektów dotyczących ekologicznego transportu miejskiego w Programie Polska Wschodnia, a z uwagi na uwolnione oszczędności minister przyznał dodatkowe 32 mln zł na jeden z projektów miasta Olsztyn.

Po tej zmianie dofinansowanie olsztyńskiego projektu wynosi 85 proc. i jest to maksymalny poziom dofinansowania możliwy w przypadku inwestycji związanych ze zrównoważonym transportem miejskim.

"Zdecydowaliśmy się zainwestować dodatkowe środki w Olsztynie, z uwagi na zaangażowanie miasta w rozwój ekologicznego i niskoemisyjnego transportu, jakim są tramwaje. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w makroregionie to jeden z priorytetów Programu Polska Wschodnia" - podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Wiceminister przypomniał, że dla mieszkańców nowe połączenia oznaczają dogodne i krótsze podróże, łatwiejszy dostęp do usług publicznych i do miejsc pracy. "Ważna jest także poprawa jakości środowiska w mieście: zmniejszenie korków, hałasu i emisji spalin. Sprawnie działający transport miejski to również atut dla inwestorów i czynnik podnoszący atrakcyjność gospodarczą miasta" – ocenił.

Informację resortu o zwiększeniu do maksymalnego poziomu dofinansowania projektu "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa" skomentował w poniedziałek prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. "Trudno o lepszą wiadomość!" - napisał na swoim oficjalnym profilu na jednym z portali społecznościowych. Jak zaznaczył, dotychczas było to niecałe 70 proc., więc "to naprawdę duży wzrost i duże pieniądze".

Projekt przewiduje budowę kolejnej linii tramwajowej w Olsztynie. Dzięki temu, w pierwszej połowie 2020 r., mieszkańcy będą mogli szybciej podróżować między południowo-wschodnią częścią miasta a centrum. Pojadą od pętli "Pieczewo", przez ul. Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku oraz ul. Wyszyńskiego i dalej w al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Kościuszki.

Miasto zakupi również tramwaje i zyska zmodernizowany system informacji pasażerskiej. Oprócz podróżujących komunikacją publiczną, na inwestycji zyskają również olsztyńscy rowerzyści i piesi. Z nową linią tramwajową zostaną zintegrowane ścieżki rowerowe i piesze.

Jak przypomniało w komunikacie ministerstwo, łącznie w perspektywie finansowej 2014-2020 w programach krajowych i regionalnych Polska przeznaczy ponad 4,3 mld euro na dofinansowanie inwestycji w zrównoważoną mobilność miejską. W Programie Polska Wschodnia budżet działania "Zrównoważony transport miejski" wynosi 440 mln euro. Oprócz Olsztyna, inwestycje związane z ekologicznym transportem miejskim realizowane są również w pozostałych miastach wojewódzkich Polski Wschodniej.

(PAP)

autor: Marcin Boguszewski

edytor: Dorota Skrobisz