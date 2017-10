Jak oceniła w swoim wystąpieniu Szydło, problem podwójnej jakości żywności, który "w sposób szczególny" widoczny jest w państwach Europy Środkowej, to przykład podważania "fundamentalnych dla naszych obywateli zasad". - Tego rodzaju praktyki zasługują na szczególną dezaprobatę - podkreśliła.

- Jako Grupa Wyszehradzka ściśle współpracujemy w rozwiązaniu tego problemu, wspólnie wystąpiliśmy z apelem do Komisji Europejskiej o wnikliwe i uważne potraktowanie tematu podwójnej jakości żywności, przede wszystkim o przeprowadzenie wspólnych badań na terenie UE i o analizę skali problemu; z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję KE o podjęciu prac nad wyjaśnieniem problemu podwójnej jakości żywności z udziałem wszystkich zainteresowanych stron - mówiła Szydło.

Jak dodała, truizmem jest "twierdzenie, że obywatele z całej UE mają jednakowe prawo dostępu do dobrej jakości produktów oferowanych na wspólnym rynku". - Świadome dyskryminowanie konsumentów, zależnie od kraju ich pochodzenia, jest niedopuszczalne; mamy prawo oczekiwać od innych partnerów w UE, w tym instytucji UE, przynależnego nam równego traktowania - podkreśliła premier.

Szefowa rządu zadeklarowała poparcie dla działań zmierzających "do eliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych, jaką jest świadome oferowanie produktów gorszej jakości i wprowadzanie w błąd konsumentów". Według niej działania te "powinny być podejmowane na szczeblu unijnym, aby zapewnić ich pełną spójność we wszystkich państwach członkowskich". Wypracowane rozwiązania powinny "być jednolicie stosowane na wszystkich rynkach, tak jak we wszystkich państwach Unii obowiązują te same przepisy prawa żywnościowego i ochrony konsumentów" - uważa premier.

"Tylko takie podejście pozwoli przywrócić zaufanie naszych obywateli do instrumentów rynku wewnętrznego i zbudować przekonanie, że UE skutecznie dba o interesy konsumentów bez względu na miejsce ich zamieszkania - oceniła Szydło.