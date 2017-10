"Uważam, że to dobry znak (...), aby traktat został podpisany i przede wszystkim ratyfikowany" - oświadczyła rzeczniczka ONZ w Genewie Alessandra Vellucci.

ICAN otrzymała pokojowego Nobla "za pracę w kierunku wskazywania katastrofalnych konsekwencji humanitarnych" stosowania broni jądrowej oraz z powodu "przełomowych starań, by doprowadzić do traktatowego zakazu takiej broni" - ogłosił Norweski Komitet Noblowski.

ICAN przedstawia się jako koalicja oddolnych organizacji z ponad 100 krajów. Została założona w Australii; oficjalnie rozpoczęła działalność w Wiedniu w 2007 roku.

Traktat o zakazie broni jądrowej został zaaprobowany 7 lipca przez dwie trzecie spośród 193 państw członkowskich ONZ po miesiącach negocjacji. Za przyjęciem dokumentu opowiedziały się 122 kraje, w tym Iran i Arabia Saudyjska; Holandia zagłosowała przeciwko, a Singapur wstrzymał się od głosu. 69 państw nie głosowało, w tym wszystkie państwa posiadające broń jądrową i wszyscy członkowie NATO, poza Holandią.

Traktat wejdzie w życie 90 dni po ratyfikowaniu go przez co najmniej 50 państw.

20 września podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dziesiątki krajów podpisały traktat, ale kilka państw, m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, zbojkotowało to wydarzenie.

Traktatu nie popiera żadne z dziewięciu państw, które posiadają broń jądrową lub co do których uważa się, że ją posiadają; są to: USA, Rosja, Wielka Brytania, Chiny, Francja, Indie, Pakistan, Korea Północna i Izrael.

USA i inne mocarstwa nuklearne chcą zamiast tego wzmocnienia i potwierdzenia obowiązującego niemal od pół wieku Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT), uważanego pod tym względem za kamień milowy. NPT z 1968 roku zakazuje państwom nienuklearnym posiadania tego rodzaju broni, a państwa nuklearne (USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja i Chiny) nie mogą przekazywać komukolwiek bezpośrednio lub pośrednio broni jądrowej i muszą kontrolować ten typ broni. (PAP)

