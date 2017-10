"Hanna Gronkiewicz-Waltz przestanie być wiceprzewodniczącą PO? Panie przewodniczący Schetyna już czas na decyzje - dla liderów nawet na grafice" - napisała na Twitterze rzeczniczka PiS.

W piątek "Rzeczpospolita" powołując się na polityków PO napisała, że w grudniu prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ma stracić funkcję wiceszefowej partii.

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnioski prezydent stolicy ws. sporu kompetencyjnego co do reprywatyzacji między prezydentem stolicy i komisją weryfikacyjną. NSA uznał, że kompetencje obu organów są w istocie zbliżone, chociaż nie są tożsame.

Gronkiewicz-Waltz pytana, czy stawi się przed komisją weryfikacyjną w związku z decyzją NSA, odparła, że nie planuje.

Szef klubu PO Sławomir Neumann ocenił w piątek, że orzeczenie NSA "trochę zmienia sytuację" i powinno być powodem do nowych przemyśleń dla Hanny Gronkiewicz-Waltz, by "chyba jednak stawić się przed komisją weryfikacyjną".

W czwartek lider PO Grzegorz Schetyna wyraził zrozumienie, co do wątpliwości konstytucyjnych Gronkiewicz-Waltz, co do komisji weryfikacyjnej, jednak - jak dodał - powinna być ona gotowa do obecności na tej komisji.

Członek komisji reprywatyzacyjnej Sebastian Kaleta poinformował, że obecnie na prezydent Warszawy nałożono 37 tys. zł grzywien za jej niestawiennictwo przed komisją weryfikacyjną. (PAP)

autor: Mateusz Roszak