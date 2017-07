Syria: 9 ofiar w nalotach we Wschodniej Gucie

Co najmniej 9 cywilów zginęło, a 30 zostało rannych w nocnych nalotach we Wschodniej Gucie w pobliżu Damaszku - podało we wtorek niezależne Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Ataki zostały przeprowadzone przez samoloty armii syryjskiej.