Szef kancelarii prezydenta zapytany w czwartek w telewizji Republika o opinię na temat bieżących wydarzeń wokół ustawy związanej ze zmianą wymiaru sprawiedliwości powiedział, że jego zdaniem są dwa obrazy. Jak wymienił, jeden obraz przedstawia tych, którzy dokonują potrzebnej zmiany w wymiarze sprawiedliwości w Polsce. Podkreślił bardzo wyraźną inicjatywę prezydenta "dotyczącą zmiany reguł reformy". Dodał również, że zmiany te "mają dać przede wszystkim efekt zdjęcia odium partyjności".

"I jest druga grupa, która tak naprawdę niczego w tych pracach nie zaproponowała alternatywnego" - powiedział Szczerski. "Odwrotnie, przekraczała kolejne granice, które mi się wydawały - jeszcze do niedawna - nieprzekraczalne" - dodał.

"Ja byłem w Sejmie w kadencji, w której był tam Ruch Palikota i wtedy mi się wydawało, że to był szczyt możliwości takiego bezkulturowego zachowania poselskiego" - powiedział szef kancelarii prezydenta. Jego zdaniem to, co działo się podczas środowej komisji sprawiedliwości, czy wcześniejszych obrad Sejmu "przekroczyło pewną granicę". "My rzeczywiście przechodzimy - przynajmniej ta część opozycyjna przechodzi - kolejne bariery, które już nie rozróżniają parlamentu od takich miejsc, które zwykle przyzwoity człowiek po prostu omija" - ocenił.

Nową ustawę o Sądzie Najwyższym Sejm uchwalił - przy protestach opozycji - w czwartek po południu, w piątek zajmie się nią Senat. Przewiduje ona m.in. utworzenie trzech nowych Izb SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN, umożliwia też przeniesienie obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Pozytywnie zaopiniowane poprawki PiS wnoszą do projektu m.in. propozycje zgłoszone przez prezydenta Andrzeja Dudę - wzmacniające kompetencje głowy państwa i wprowadzające przepis, że Sejm będzie wybierał sędziów członków KRS większością 3/5 głosów.

Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym to trzeci z elementów forsowanej przez PiS reformy wymiaru sprawiedliwości. Poprzednie - nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych - zostały w ub. tygodniu przyjęte przez Sejm i Senat, czekają obecnie na podpis prezydenta.

Nowela ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Zgodnie z nowelizacją ich następców wybrałby Sejm - dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Według opozycji kadencji członków Rady nie można wygasić ustawą zwykłą, bo wymagałoby to zmiany konstytucji. Nowela o ustroju sądów powszechnych zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz m.in. wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom.

Przeciw planom reform sądownictwa odbywają się protesty m.in. przed Sejmem i Pałacem Prezydenckim. Demonstracje organizowały partie i środowiska opozycyjne, m.in. PO, Nowoczesna, KOD, Obywatele RP, Partia Razem.