Niemcy: Wysłuchanie ekspertów w sprawie budowy Nord Stream 2

Postępowanie zmierzające do wydania pozwolenia na budowę w Niemczech gazociągu Nord Stream 2 przeszło na kolejny etap. W poniedziałek rozpoczęło się wysłuchanie ekspertów mających zastrzeżenia do magistrali, którą gaz ma popłynąć z Rosji do Europy.