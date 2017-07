Ze spółek w Europie, lekko zwyżkuje kurs Unilever. Gigant z branży FMCG złożył ofertę zakupu spożywczej części działalności brytyjskiego konkurenta Reckitt Benckiser - podał w poniedziałek Sunday Times.

Najmocniejsze, ponad 7-proc. wzrosty na Stoxx Europe 600 notuje Weir Group. Firma inżynieryjna poinformowała o wyższych od oczekiwań wynikach w jednym z segmentów działalności.

Na rynku walutowym, dolar odrabia piątkowe straty - EUR/USD spada o 0,3 proc. do 1,143.

Przed otwarciem handlu na giełdach w poniedziałek z Chin napłynęły mocne dane makro.

Po raz drugi w tym roku kwartalny odczyt PKB Chin wyprzedził oczekiwania rynków. Chińska gospodarka wzrosła w II kw. 2017 r. o 6,9 proc. rdr, wobec 6,8 proc. konsensusu i 6,9 proc. w I kw.

Szef chińskiego biura statystycznego poinformował, że dane stanowią "solidną podstawę" do wypełnienia całorocznego celu wzrostu PKB na poziomie "około 6,5 proc. lub wyżej".

Udany czerwiec ma za sobą chiński sektor przemysłowy i detaliści. Produkcja przemysłu wzrosła w tym okresie o 7,6 proc. rdr, wobec 6,5 proc. oczekiwań, po wzroście w maju o 6,5 proc. Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w czerwcu o 11,0 proc. rdr. Tu oczekiwano 10,6 proc. rdr, po wzroście w V o 10,7 proc.

Inwestorzy w Państwie Środka szykują się jednak na dalsze zacieśnienie warunków finansowania. W weekend w Pekinie odbyło się zebranie ścisłego kierownictwa Komunistycznej Partii Chin (KPCh), poświęcone regulacjom sektora finansowego. Spotkania te odbywają się raz na pięć lat. W trakcie konferencji ustalono, że głównym kryterium działania sektora finansowego ma być zapobieganie ryzyku systemowemu. Podkreślono również rolę "ścisłego" nadzoru finansowego.

Kalendarz makro w tym tygodniu jest relatywnie pusty. W poniedziałek o godz. 11.00 Eurostat poda końcowe wyliczenie inflacji za czerwiec. Po południu z USA napłyną dane o aktywności w okręgu Nowy York Empire Manufacturing.

POLITYKA EBC W CENTRUM UWAGI RYNKÓW

Inwestorzy czekają w tym tygodniu na czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, które może przynieść wskazówki dla przyszłości programu skupu aktywów - wokół którego skupiają się obecnie rynkowe spekulacje.

Część obserwatorów spodziewa się, że EBC zrezygnuje w komunikacie z możliwości dalszego rozszerzenia skali skupu aktywów.

Rada Prezesów EBC w czerwcu dyskutowała nad wszystkimi aspektami „easing bias” (możliwość dalszego poluzowania polityki monetarnej w zakresie QE lub stóp proc.), lecz zdecydowała się jedynie na rezygnację z możliwości obniżki stóp i zostawiła otwartą furtkę do ewentualnego zwiększania skali i czasu prowadzenia programu skupu aktywów – wynika z zapisów protokołu z czerwcowego posiedzenia EBC.

Najważniejsze decyzje zapadną jednak prawdopodobnie na jesieni. Rozpoczęcie stopniowego ograniczania programu skupu aktywów w 2018 r. może zostać zasygnalizowane podczas zaplanowanego na 7. września posiedzenia EBC - podał w ubiegłym tygodniu Wall Street Journal, powołując się na źródła w banku.

FED POD PRESJĄ SŁABYCH DANYCH

Rynki ciągle znajdują się pod wpływem piątkowych danych o inflacji w USA, dalekich od celu inflacyjnego Fed, które obniżyły nieco oczekiwania względem ścieżki podwyżek stóp proc. w Stanach.

Ceny konsumpcyjne w USA w czerwcu wzrosły o 1,6 proc. rdr. wobec 1,9 proc. w maju i jeszcze 2,7 proc. w lutym. Inflacja bazowa 1,7 proc. rdr., podobnie jak w maju - to najniższy odczyt od dwóch lat i o 0,6 pkt. proc. niżej niż na początku roku, kiedy to zanotowano ostatni wzrost wskaźnika bazowego (do 2,3 proc. w I). Oczekiwania rynku zawiodła także czerwcowa sprzedaż detaliczna.

"Podsumowując piątkowe dane, choć rozczarowujące, nie są na tyle słabe, aby już teraz oczekiwać długiego odwlekania kolejnej podwyżki stopy Fed, czy też rezygnacji z planów redukcji bilansu Fed. Niemniej są wyraźnie za słabe, aby rozwiać wątpliwości inwestorów co do kształtu polityki monetarnej i terminu kolejnej podwyżki (czy nastąpi jeszcze w bieżącym roku). Tym samym rynki pozostaną wyczulone na ewentualne sygnały sugerujące pogorszenie koniunktury w USA" - ocenili w poniedziałkowym komentarzu ekonomiści BGK.

Wyceniane przez kontrakty terminowe na stopę fed, skumulowane prawdopodobieństwo jej podwyżki do końca roku wynosi ok. 50 proc.

Poniżej indeksy z godz. 9.35

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3525,60 -0,01 1,37 -0,52 19,16 7,14 DAX Niemcy 12634,31 0,02 1,51 -0,93 25,50 10,04 FTSE 100 W.Brytania 7408,73 0,41 0,53 -0,73 11,09 3,72 CAC 40 Francja 5236,09 0,01 1,36 -0,52 19,75 7,69 IBEX 35 Hiszpania 10645,80 -0,09 1,30 -1,06 24,79 13,83 FTSE MIB Włochy 21534,41 0,20 1,62 2,84 28,57 11,96

