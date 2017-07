Jak poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Anna Parzyńska–Paschke, członkowie wybrali nowe władze Komitetu, ponieważ końca dobiegła połowa ich pięcioletniej kadencji.

Marszałek Woźniak obejmie funkcje wiceprzewodniczącego już po raz piąty. Nowy przewodniczący Komitetu - Belg Karl-Heinz Lambertz, zastąpi na tym stanowisku Fina Markku Markkulę, który będzie sprawował tę funkcję do końca obecnej kadencji, czyli do 2020 roku.

Wybory nowych władz odbyły się w trakcie zakończonej w czwartek w Brukseli sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

"Marszałek Woźniak od kilku miesięcy aktywnie zabiega w Europejskim Komitecie Regionów o to, żeby unijne decyzje dotyczące przyszłości polityki spójności były jak najkorzystniejsze dla Polski. Sukcesem było wprowadzenie prawie wszystkich polskich poprawek do kluczowej opinii Europejskiego Komitetu Regionów ws. polityki spójności, czyli przyjętej w maju tego roku +Przyszłość polityki spójności po 2020 r.+. Jest to oficjalne stanowisko tego organu dotyczące polityki spójności" – podkreślono w komunikacie.

Komitet Regionów jest organem doradczym Komisji Europejskiej i Rady UE, reprezentującym lokalne i regionalne samorządy w Unii Europejskiej. Jego opinii zasięga również Parlament Europejski. Istnieje od 1994 roku. Został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht. W skład komitetu wchodzi 350 członków ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. (PAP)