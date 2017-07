"Chciałabym podziękować polskim rodzinom - powiem państwu dlaczego, bez wielkiego patosu: dlatego, że to dzięki nim, to co było zarzutami kierowanymi do programu, co było tym stereotypem, przyklejoną etykietka na samym początku - nie znalazło miejsca. To dotyczy marnotrawienia, przepijania świadczenia, co jest problemem absolutnie marginalnym. i to rodziny wywiązały się z tego, bo nie bylibyśmy w stanie tego nadzorować czy kontrolować, nawet tego nie chcieliśmy" - mówiła.

Dziękowała też, za to, że nieprawdziwy okazał się też zarzut, iż program doprowadzi do dezaktywizacji kobiet, które "będą siedziały w domu, bo nie będzie im się chciało pracować". "To wszystko jest zasługą polskich rodzin i im to podziękowanie się należy" - podkreśliła.

Przypomniała, że od 1 sierpnia - po wejściu ustawy w życie będzie jednolity termin składania wniosków o świadczenia alimentacyjne, zasiłki wychowawcze i rodzinne. Rafalska liczy, że samorządy, które poradziły sobie bardzo dobrze z przyjmowaniem wniosków o 500 plus również z tym przyjmowaniem wniosków i wydawaniem decyzji poradzą sobie jak najlepiej i najsprawniej, żeby rodzinom zachować ciągłość świadczenia.

Zaznaczyła, że za to zadanie zaplanowane są specjalne środki dla samorządów.

"Nigdy nie powiedzieliśmy, że program nie będzie ulegał zmianom i ze konsumuje wszystkie nasze działania w zakresie polityki rodzinnej, bo tak nie jest. "Wszyscy musimy mieć świadomość skali wydatków, wzrostu wydatków na politykę rodzinną" - powiedziała Rafalska.