"Totalna opozycja, która przyjęła niszczącą jakość debaty politycznej, publicznej w Polsce, nie mając dla Polaków żadnej oferty programowej, merytorycznej, postanowiła, że zgłaszając ciągłe wota nieufności wobec członków rządu, będzie próbowała w jakiś sposób w przestrzeni publicznej, zaznaczyć swoją obecność" - powiedziała szefowa rządu.

Według niej, trzeba zadać pytanie, dlaczego najczęściej zgłaszane są wnioski o wotum nieufności wobec ministrów, odpowiadających za bezpieczeństwo. "W czyim imieniu to robicie?" - pytała premier.

"Dlaczego rozmowa o bezpieczeństwie polskich obywateli, Polski, wywołuje u was taką agresję i histerię? Dlaczego zawsze wtedy, kiedy rozmawiamy o tym, co trzeba zrobić, by Polacy czuli się bezpieczniej, żeby wprowadzić zmiany w służbach, również w policji, w tych służbach, które wy przez osiem lat zniszczyliście, zawsze wtedy rodzi się u was agresja i wściekłość" - mówiła Szydło.

"Dlaczego to robicie, dlaczego uderzacie w bezpieczeństwo polskich obywateli?" - powiedziała premier zwracając się do polityków PO.