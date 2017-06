Chodzi o nawiązanie współpracy pomiędzy państwem, jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Wśród sygnatariuszy porozumienia, które - jak podkreślała szefowa resortu cyfryzacji - ma charakter otwarty - są Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, techniczne instytucje naukowe i firmy z branży - przedstawiciele operatorów, dostawców infrastruktury, sprzętu i rozwiązań w zakresie telekomunikacji.

Sygnatariusze zobowiązali się do dołożenia starań w celu stworzenia dokumentu wyznaczającego kierunek realizacji budowy sieci 5G w Polsce. Jak zapowiedziała Streżyńska, w najbliższym czasie resort planuje zaprosić do niego przedstawicieli władz samorządowych. Streżyńska podkreślała, że technologia 5G ma stać się w Polsce powszechna i być udziałem wszystkich Polaków, a nie tylko mieszkańców wielkich miast.

Sieć 5G to kolejny etap w rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Pozwoli na wymianę danych znacznie szybszą, bardziej stabilną i uwzględniającą więcej urządzeń. W sieci 5G będą funkcjonowały nie tylko telefony, tablety i komputery, ale domy, samochody i niezliczone inne urządzenia w przestrzeni publicznej, które współpracując ze sobą będą przekształcać całe sektory gospodarki – od transportu i energii po edukację, opiekę zdrowotną i produkcję.

"Liczę, że wypracowane w ramach porozumienia kluczowe kierunki pozwolą do końca br. stworzyć rządową strategię 5G dla Polski – powiedziała Streżyńska. "To co chcemy zrobić jak osiągnąć liderowanie grupie krajów, które doceniły tę technologię. W jaki sposób, technologię 5G, - która jest tylko technologią łączności - połączyć z innymi ważnymi strategiami państwa, cyfryzacją jako taką, ale też ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, która przenika całą gospodarkę i ma bardzo silny aspekt innowacyjny" - dodała.

Według jej zapowiedzi strategia powinna powstać w ciągu najbliższego pół roku. Sama technologia, miałaby zacząć funkcjonować Polsce w 2023 r. choć - jak dodała - "mamy nadzieję, że spełnimy oczekiwania Komisji Europejskiej, która mówiła o 2022 r. a nawet 2020 r.

"Warto może zainwestować specjalne siły i środki w to, by przyspieszyć rozwój tej sieci (5G) nie szczędząc również inwestycji finansowych, bo zwrot może być wielokrotnie większy" - powiedziała Streżyńska.

Szefowa resortu podkreśliła, że 5G to nowe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorców, nowe modele biznesowe i rozwiązania, których dziś nie jesteśmy jeszcze w stanie precyzyjnie opisać.

"Dlatego tak wiele krajów na całym świecie patrzy na wdrożenie 5G nie jako na nową platformę technologiczną, ale jako na platformę rozwoju gospodarczego – mówi Anna Streżyńska. - Chcemy, żeby technologia 5G była trampoliną, która pozwoli naszej gospodarce wybić się na wyższy poziom. To wielka szansa dla Polski – dodała.(PAP)