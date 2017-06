Przyszły rok rozpocznie cykl wyborczy, w którym partie będą walczyły o samorządy, deputowanych unijnych, parlament i prezydenturę. Partia Jarosława Kaczyńskiego chce wejść w ten okres, wygaszając konflikty. – Tego typu zwrot jest oczywisty, pytanie, czy wytrzymają. Czym innym jest deklaracja Kaczyńskiego: będę spokojny i nie będę nikogo atakował. Czym innym wytrwanie przez dwa lata w takiej formule – zauważa Marek Migalski.

Jak pokazuje nasz sondaż, najbardziej pożądane przez Polaków są zmiany w ochronie zdrowia. Tu polityczne zyski mogą być największe. Jednak porażka będzie oznaczała potężne koszty polityczne. Część zapowiedzi rządzącej partii jest właśnie wdrażana w postaci tworzonej sieci szpitali. Pytanie, co z głównym i sztandarowym projektem: likwidacją NFZ i zmianą systemu finansowania na budżetowy. Jak wynika z informacji DGP, projekt ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia (tak może się nazywać nowa organizacja ochrony zdrowia) ma być gotowy w ciągu najbliższych dni i wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Natomiast zasady finansowania ochrony zdrowia miałyby być zmieniane w ewolucyjny sposób.

Polem sporu pozostaje sądownictwo. Politycy PiS nie przebierają w słowach, nazywając sędziów kastą. Sędziowie kwestionują z kolei projekt reformy i przekonują o zamachu na swoją niezawisłość. Po ostatnim orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa można się spodziewać, że prace nad ustawami o KRS i ustroju sądów powszechnych zostaną szybko zakończone. Jesienią możemy się spodziewać potężnych sporów w sprawie nominacji nowych prezesów przez ministra sprawiedliwości.

Kolejnym polem bitwy będzie rynek medialny. Na jesieni mamy poznać również dokładne zapisy ustawy dekoncentracyjnej. Prace nad nią prowadzi resort kultury. Jak wynika z wypowiedzi polityków PiS, mają być one stosowane maksymalnie szeroko, co może uderzyć w dużych graczy medialnych. – Duży koncern prasowy nie powinien mieć największego portalu internetowego – mówi jeden z polityków PiS. W takim przypadku zagraniczne firmy mogą próbować skarg do zagranicznych instytucji, w tym na forum Unii Europejskiej.

PiS szykuje także zmianę ordynacji samorządowej. I to też może być powód do potężnych sporów opozycji przy udziale samorządowców z partią rządzącą. Choć skala kontrowersji wokół ustawy znacznie się zmniejszyła po deklaracjach polityków PiS, że wycofują się z pomysłu wstecznej dwukadencyjności. Taka konstrukcja eliminowałaby z pełnienia funkcji wszystkich lokalnych włodarzy, którzy już dziś sprawują co najmniej drugą kadencję.

Pytanie, czy poza wymienionymi sferami PiS uda się wyciszyć inne pola konfliktów. – Nie będą otwierać nowych frontów, ale co zrobią na istniejących? Ogłoszą kapitulację? Trudno wyciszyć spory wokół reformy oświaty. Ona dopiero weszła w życie – mówi politolog dr Jarosław Flis. We wrześniu okaże się, jak wygląda siatka szkół i ilu nauczycieli straciło pracę. W 2019 r., tuż przed wyborami parlamentarnymi, w szkołach średnich spotkają się dwie pierwsze klasy – jedna z ostatniej klasy gimnazjum i z nowej ósmej klasy. Jeśli będą kłopoty, może się okazać, że polityka ciepłej wody w kranie w wykonaniu PiS okazała się iluzją, którą wykorzysta opozycja.