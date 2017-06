Hump wygrał stosunkiem głosów 100 do 49. „Wynik wyborczy świadczy o tym, że ludzie zaczęli rozumieć, że PSL to jest partia, która tak naprawdę działa w interesach własnej sitwy, własnego interesu, kliki, a nie w interesach polskiej wsi” – podkreśliła w poniedziałek posłanka Lichocka, która wspierała kampanię wyborczą Łukasza Humpy.

Wybory uzupełniające w miejscowości Galew w gminie Dobrzyca zarządzono po tym, jak zmarł wieloletni rajca z tego rejonu - Bolesław Górecki. Kandydatów można było zgłaszać do 18 kwietnia a wybory uzupełniające odbyły się 25 czerwca.

Do wyborów stanęli 32-letni przedsiębiorca z Galewa - Łukasz Humpa, działacz PiS, który założył swój własny komitet. 55-letni rolnik Mieczysław Dolata (PSL), reprezentowany był przez Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Dobrzyca. To działacz miejscowej OSP, prezes Kółka Rolniczego w Galewie, członek rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dobrzycy.

W Galewie było 380 uprawnionych do głosowania. Jak poinformowano PAP w urzędzie gminy w Dobrzycy podczas wyborów oddano 151 głosów, z czego ważnych było 149.

Wybory uzupełniające do rady gminy Dobrzycy wynikiem 100 do 49 głosów wygrał działacz PiS Łukasz Humpa. „To jest dobry prognostyk przed wyborami samorządowymi w 2018 roku, bowiem okazało się, że PSL w ich mateczniku można pokonać. Ten wynik wyborów uzupełniających w Galewie naprawdę nas cieszy, bo widać, że jak mamy dobrych kandydatów, to ludzie wybierają PiS” – powiedziała PAP Joanna Lichocka.

Jak zaznaczyła, nikt z PiS nawet nie liczył na to, że łatwo wygra się wybory. „Tymczasem wygraliśmy i to bardzo dużą różnicą głosów” – podkreśliła.