"Priorytetem dla koalicji i zarządu było obniżanie zadłużenia województwa. W ostatnich latach konsekwentnie malało zadłużenie - z poziomu 441 mln zł w 2013 roku do 329,5 mln zł w roku ubiegłym. Mieliśmy zrównoważony budżet, spłacaliśmy zaciągnięte w poprzednich latach zobowiązania" - podkreślił marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień (PO) na briefingu poprzedzającym sesję.

Wicemarszałek Dariusz Klimczak (PSL) przedstawił najważniejsze wydatki na ochronę zdrowia poniesione w 2016 r. Za pośrednictwem spółki Inwestycje Medyczne przekazano na ten cel niespełna 27 mln zł.

"Szpital im. Kopernika w Łodzi otrzymał prawie 5 mln zł z budżetu województwa. To pierwsza z trzech części, która będzie obejmowała inwestycje za 30 mln zł. Przeznaczone zostaną na remonty oddziałów onkologicznych, nefrologii, kardiologii i neurologii" - dodał.

Inne wysoko dofinansowane placówki to łódzki szpital im. Pirogowa - 88 tys. zł na modernizację chirurgii i urologii oraz szpital im. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - na utworzenie zupełnie nowego oddziału urologicznego.

"Ważnym elementem budżetu jest Regionalny Program Operacyjny. Łódzkie pozyskało ponad 9 mld zł z funduszy UE, co stanowi czwartą alokację w kraju. Do tej pory ogłoszono ponad 190 konkursów na łączną kwotę blisko 7 mln zł, podpisaliśmy ponad 1 tys. umów na kwotę dofinansowania blisko 4 mld zł" - zaznaczyła wicemarszałek Joanna Skrzydlewska (PO).

Najwięcej pieniędzy unijnych zasiliło transport - 976,8 mln zł, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę - 865,5 mln zł, gospodarkę niskoemisyjną - 465,2 mln zł, rewitalizację i turystykę - 388,2 mln zł oraz zatrudnienie - 282,4 mln zł.

Łódzkie inwestowało też w drogi; trzy główne inwestycje to droga 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice (wartość 50 mln zł), droga 713 przez Tomaszów Mazowiecki (prawie 20 mln zł), droga 473 od granic województwa do Uniejowa (25 mln zł).

"Bardzo wnikliwie przyjrzeliśmy się wykonaniu budżetu za 2016 i jest to budżet najgorszy od lat. Jeśli porównamy ubiegłoroczne wydatki w przeliczeniu na mieszkańca, to województwo łódzkie miało je najniższe. Jeśli natomiast chodzi o dochody jesteśmy na miejscu przedostatnim - po Śląsku" - podkreślił szef klubu radnych PiS Piotr Adamczyk jeszcze przed rozpoczęciem sesji.

Z kolei radny Włodzimierz Fisiak (PiS) zarzucał obecnym władzom regionu, że Łódzkie nie jest województwem innowacyjnym, zaś jego dochód per capita należy do najniższych w Polsce i mimo że poprawia się z biegiem lat, zmiany te przebiegają zbyt wolno.

"Dla młodych ludzi województwo jest nieatrakcyjne; nie ma tu dobrze płatnych, nowoczesnych miejsc pracy. To przekłada się na to, że województwo mało inwestuje w badania i rozwój. Integracja samorządu regionalnego i łódzkiego środowiska akademickiego jest niewystarczająca. Nakłady na badania i rozwój to poniżej 1 proc. wszystkich nakładów; daleko w tyle za czołówką" - dodał.

Według Fisiaka niewystarczająca jest też liczba organizacji pozarządowych przypadających na 10 tys. mieszkańców Łódzkiego, która - jego zdaniem - należy do najniższych w kraju.

"Liczymy na wyzwolenie inicjatyw społecznych w całym regionie dzięki uruchomionemu w tym roku budżetowi obywatelskiemu województwa oraz grantom sołeckim, dzięki którym w 2016 r. zrealizowano 62 projekty, a w tym chcielibyśmy, by było ich bez mała 200" - na argumenty Fisiaka odpowiedział Stępień.

Marszałek przedstawił też zestawienie nt. innowacyjności województw w kraju.

"Łódzkie zajmuje w tym zestawieniu piąte miejsce. Nie wiem, czy jest to powód do narzekania" - zaznaczył.

Według Skrzydlewskiej, alokacja na badania i rozwój w Łódzkiem należy do największych w kraju i sięga 200 mln euro.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 19 radnych z koalicji PO-PSL, przeciw było 13 radnych PiS, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W sejmiku woj. łódzkiego zasiada 33 radnych - koalicję tworzą kluby PO (11 radnych) i PSL (8), PiS ma 12 radnych; jest też jeden radny z SLD i jeden niezależny. (PAP)