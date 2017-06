Cytowany przez agencję Associated Press Tillerson oświadczył, że Warmbier jest w drodze do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z rodziną. Według Tillersona Departament Stanu, na polecenie prezydenta Donalda Trumpa, doprowadził do uwolnienia studenta.

Szef dyplomacji dodał, że jego resort kontynuuje rozmowy dotyczące wypuszczenia na wolność trzech innych obywateli USA przetrzymywanych w Korei Północnej.

O uwolnieniu Warmbiera poinformowano w czasie, gdy w Korei Północnej, po raz kolejny, przebywa były gwiazdor amerykańskiej koszykówki Dennis Rodman. Przed odlotem z Pekinu powiedział, że będzie "starał się uchylić drzwi" do tego kraju.

22-letni Warmbier jest studentem Uniwersytetu Virginia. Został aresztowany w Korei Północnej w styczniu ubiegłego roku i skazany w marcu 2016 roku przez tamtejszy sąd na 15 lat ciężkich robót za usiłowanie kradzieży transparentu propagandowego.