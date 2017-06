Włochy: Burmistrz apeluje, by do Rzymu nie kierować kolejnych migrantów

Burmistrz Rzymu Virginia Raggi oficjalnie zwróciła się we wtorek do włoskiego MSW, by do miasta nie przysyłano więcej migrantów w ramach ich rozlokowywania po całym kraju. Tworzenie nowych ośrodków uznała za "ryzykowne".