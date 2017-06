Dyrektor kaliskiego szpitala zawiesił w piątek w czynnościach służbowych dyspozytora pogotowia do czasu wyjaśnienia przez prokuraturę sprawy mężczyzny, do którego wzywano karetkę. Zmarł on po tym, jak - według wzywającego pomoc - przedłużała się rozmowa z dyspozytorami.