"Jeżeli ustalimy taką kwotę, jeżeli ustalimy taki system, jeżeli napiszemy taką ustawę - to wtedy łatwiej będzie politykom to realizować" - podkreślił Schetyna.

W czwartek w porannym bloku głosowań Sejm zdecyduje, czy podczas bieżącego posiedzenia zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji.

Schetyna uważa, że "tak naprawdę przyspieszenie całego tego procesu ma służyć poprawie katastrofalnej sytuacji TVP". "To jest polityczna decyzja i politycznie wymuszana" - ocenił w czwartek. Zaznaczył, że w jego opinii planowana sejmowa debata "będzie o tym, czy w Polsce trzeba być skazanym na finansowanie telewizji Kurskiego, telewizji PiS".

Zapowiedział, że PO będzie zgłaszała poprawkę stanowiącą, że "jeśli ktoś ma platformę cyfrową, że jeżeli ktoś ma dostęp do telewizji kablowych, a nie chce być skazany na oglądanie mediów narodowych, telewizji publicznej - to powinien móc się wyrejestrować". Zdaniem Schetyny, wtedy byłby "zwolniony z płacenia abonamentu".

Zapytany o to, co sądzi o pierwszym czytaniu w Sejmie rządowego projektu ustawy o abonamencie, który wprowadza wobec telewizji płatnych nakaz przekazywania danych osobowych Schetyna, stwierdził: "To skandaliczne". "Uważam, że to jest absolutnie naruszenie praw i wolności osobistych" - ocenił.

Pytany o to, jak zmieniać media publiczne, Schetyna wyjaśnił, że "dziś jest zwolennikiem tego, żeby w budżecie były pieniądze na realizowanie misji mediów publicznych". Jego zdaniem telewizja nie może być zarządzana "przez partię i polityków".

Schetyna uważa, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której "media publiczne nie byłyby uzależnione od polityki i polityków - od partii rządzącej".

Poprawa poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Projekt przewiduje, że czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską. Projekt zakłada też, że Poczta Polska będzie mogła skierować do dostawców usług telewizji płatnej zapytanie dotyczące poszczególnych klientów, by ustalić obowiązek zarejestrowania przez nich odbiornika.