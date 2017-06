Jak mówił Macierewicz, na targach obecna jest "elita polskiej armii" oraz "elita polskiej młodzieży".

Minister ocenił, że na targach pojawili się "ci, którzy zdecydowali się w poruszeniu serca i (...) odruchu patriotycznym wzmocnić polską armię, wzmocnić polską obronność, pokazać, że polska młodzież nie tylko jest patriotyczna, ale chce budować polska siłę". Dodał, że "targi łączą w sobie trzy najważniejsze elementy: wojsko, młodzież i wysiłek gospodarczy Polski".

Przypomniał, że podczas targów zostanie podpisana "niezwykła umowa". "Umowa między jednostką wojskową, która reprezentuje polską myśl technologiczną i między Polską Grupa Zbrojeniową" - tłumaczył.

Dodał, że szczególnie się z tego cieszy i wyraził nadzieję, że otworzy to "nowe perspektywy przed naszymi możliwościami, naszym wysiłkiem technologicznym i zbrojeniowym".

W II edycji targów Pro Defense, które potrwają od czwartku do niedzieli uczestniczy ok. 100 wystawców. Główne punkty imprezy to: wystawa sprzętu wojskowego, międzynarodowa konferencja organizacji paramilitarnych, piknik klas mundurowych i ścieżka edukacyjna poświęcona historii polskiego oręża.

W ramach ekspozycji MON swoje stoiska i punkty informacyjne przygotowały m.in. jednostki Sił Zbrojnych RP, instytucje i ośrodki szkolnictwa wojskowego. Zostanie zaprezentowany sprzęt wojskowy, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy, wśród firm wiodąca będzie Polska Grupa Zbrojeniowa.

Honorowy patronat na tegoroczną, II edycją targów sprawują: MON i Ministerstwo Edukacji Narodowej.