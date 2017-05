Sejm: Komisja pozytywnie o propozycji, by NIK zbadała zakup samolotów dla VIP-ów

Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała w środę propozycję, by do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r. wpisać kontrolę zakupu z wolnej ręki samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie.