Jak poinformowała PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim asp. szt. Katarzyna Zych, wypadek nie był groźny, dwóm radnym osobom udzielono pomocy na miejscu.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 9.30. na trasie w kierunku Warszawy. W karambolu uczestniczyły dwa samochody ciężarowe oraz cztery osobowe: volkswagen, mercedes, toyota i BMW. Odcinek od Grodziska Mazowieckiego do Warszawy jest nieprzejezdny.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policjanci badają przyczynę karambolu.