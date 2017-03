Decyzja ta zapadła na wspólnym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony państw UE w Brukseli, poświęconym wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony UE. Komórka, nazywana w skrócie MPCC (Military Planning and Conduct Capability), ma umożliwić szybsze i skuteczniejsze reagowanie UE na kryzysy oraz organizowanie misji wojskowych i cywilnych. Decyzje o powołaniu takich misji nadal podejmować będą państwa UE.

W pierwszej kolejności MPCC zajmie się koordynacją obecnie prowadzonych operacji szkolenia sił zbrojnych w Mali, Somalii i Republice Środkowoafrykańskiej.

Zdaniem szefa MON Antoniego Macierewicza decyzja ta to "istotny krok naprzód w realizacji konkretnych zadań" w dziedzinie współpracy obronnej.

"To bardzo istotne, bardzo ważne zadanie, zwłaszcza, że była też pełna zgoda, iż powinny one (misje wojskowe UE - PAP) rozwijać się, umacniać i stwarzać pas bezpieczeństwa w Mołdawii, Gruzji oraz na Ukrainie. To jest ten obszar, dla nas szczególnie istotny ze względu na rosnące zagrożenie ze strony rosyjskiej" - powiedział Macierewicz dziennikarzom.

Dodał, że Polska będzie uczestniczyć też w takich samych przedsięwzięciach UE na południu, zwłaszcza gdy będzie to miało na celu pomoc w stawieniu czoła problemom migracji z Bliskiego Wschodu czy Afryki.

MPCC działać ma w ramach Sztabu Wojskowego UE w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Strategiczną kontrolę nad działalnością tej komórki ma pełnić komitet ds. polityki i bezpieczeństwa, złożony z przedstawicieli państw UE.

Tematem obrad szefów MSZ i MON w Brukseli były też możliwości stworzenia stałych struktur współpracy (PESCO) w dziedzinie obronności, obejmujących grupy krajów. Możliwość takiej wzmocnionej współpracy grup państw członkowskich w konkretnych sprawach, związanych z obronnością, przewiduje unijny traktat.

Według Macierewicza przedstawiciele wszystkich krajów, w tym Polski, podkreślali w poniedziałek, że takie struktury muszą być otwarte na państwa członkowskie, które zechcą do nich przystąpić. W pierwszej kolejności należy też - zdaniem polskiego ministra - ustalić wspólne obszary, w której UE chce rozwijać współpracę obronną.

"Takie działanie może być podjęte wtedy, gdy ustalimy wspólnie obszary strategicznego działania UE. Kiedy będzie jasność, które działania aprobujemy wszyscy wspólnie, wtedy inicjatywa PESCO - czyli inicjatywa konkretnych krajów, które dobrowolnie łączą się dla rozwiązania jakiegoś problemu - będzie miała sens i nie zagrozi jedności UE" - powiedział Macierewicz.

"Bo oczywiście teoretycznie można sobie wyobrazić, że taki mechanizm mógłby UE zagrozić. Nie chcemy tego, dlatego najpierw globalna strategia, wspólne cele, ustalenie jednolitego punktu widzenia na zagrożenia i działania UE, a później, w ramach tego - porozumienia indywidualne" - dodał.

Macierewicz podkreślił też, że "wszystkie działania UE w sferze obronnej muszą być koordynowane z NATO i nie mogą wchodzić w konflikt z analogicznymi działaniami NATO". "Nie sposób wyobrazić sobie takiej sytuacji, w której byśmy wydatkowali dwukrotnie pieniądze na analogiczne działania, tyle, że raz w ramach NATO, raz - w ramach UE, podejmowali równoległe i niezsynchronizowane działania" - powiedział.

Utworzenie kwatery głównej dla unijnych misji wojskowych oraz możliwości nawiązywania stałej współpracy przez grupy krajów w dziedzinie obronności to założenia przyjętego jesienią 2016 roku przez UE planu wzmacniania bezpieczeństwa i obrony.

