Jak powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus, we wtorek prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo ws. kradzieży. "Przesłuchiwani są świadkowie tego zdarzenia oraz analizowany jest monitoring ze sklepu" - powiedziała PAP prokurator.

Sędziego jako sprawcę kradzieży nośników pamięci elektronicznych wskazał ochroniarz marketu.

W poniedziałek wieczorem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił w TVP Info, że chodzi o sędziego wydziału karnego tamtejszego Sądu Apelacyjnego.

Klaus przypomniała, że dopóki sędziego chroni immunitet, nie może być on przesłuchany przez prokuratora. "Wniosek o uchylenie immunitetu prokuratura może złożyć do sądu dyscyplinarnego. Ten sąd podejmuje uchwałę, w której zezwala, bądź nie, na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności" - powiedziała, dodając, że odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. "Prawo o ustroju sądów powszechnych".

We wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu nie ujawniła, czy prokuratura wystąpi z wnioskiem o uchylenie immunitetu sędziemu, który został wskazany jako sprawca kradzieży. "Poinformujemy o tym, jak wystąpimy z takim wnioskiem" - powiedziała Klaus.(PAP)