"Nie umiem w tej chwili powiedzieć, jak szybko to zostanie zakończone, natomiast bardzo się cieszę, że w tej chwili te postępowania ruszyły pełną parą i że sprawa jest wyjaśniana, dlatego że to się należy mieszkańcom Warszawy, to się należy obywatelom" - powiedziała premier, odpowiadając na pytanie dziennikarza w związku z kolejnymi zatrzymaniami dokonanymi przez CBA.

W poniedziałek CBA zatrzymało trzy kolejne osoby w związku z prowadzonym przez wrocławską prokuraturę regionalną śledztwem ws. prywatyzacji w Warszawie. Zatrzymania wiążą się ze śledztwem, w którym wrocławska prokuratura postawiła już zarzuty pięciu osobom: b. urzędnikowi stołecznego ratusza Jakubowi R., jego rodzicom, specjalizującemu się w sprawach reprywatyzacyjnych adwokatowi Robertowi N. oraz architektowi Mariuszowi L.

"Patologie, które przez wiele lat były ukrywane przez poprzedni rząd, było przyzwolenie na to, ażeby taki proceder był podejmowany, muszą być napiętnowane. Ale przede wszystkim muszą być konsekwentnie niwelowane. W tej chwili ten proces postępuje. Ile to będzie trwało - ja nie wiem, natomiast organa w tej chwili wszystkie postępowania prowadzą" - oceniła Szydło.

Prokuratura Krajowa potwierdziła, że zatrzymane przez CBA trzy osoby pracowały lub pracują w Biurze Gospodarki Nieruchomościami stołecznego ratusza. Jak podano, wrocławska prokuratura postawi im zarzuty związane z reprywatyzacją nieruchomości.

"Zatrzymani zostali: Mariusz P. – Kierownik Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Gertruda J.-F. – Naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy i radca prawny Jerzy M., który w przeszłości pełnił funkcję koordynatora samodzielnego wieloosobowego stanowiska pracy radców prawnych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy" - podał w poniedziałek dział prasowy PK.

"Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator ogłosi im zarzuty popełnienia przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości" - czytamy w komunikacie prokuratury.