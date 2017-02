"Der Spiegel" wzywa do oporu przeciwko Trumpowi i szokuje okładką

Wiodący niemiecki tygodnik "der Spiegel" wezwał w sobotę do oporu wobec prezydenta USA Donalda Trumpa, porównując go do cesarza Nerona, który podpalił Rzym. Na okładce najnowszego "Spiegla" Trump pokazany został jako sprawca odcięcia głowy Statui Wolności.