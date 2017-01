Instytut Pamięci Narodowej opublikował we wtorek na swojej stronie internetowej wykaz dokumentów, które w 2016 r. zostały wyłączone z tzw. zbioru zastrzeżonego.

"Dobrze, że kolejne akta mogą ujrzeć światło dzienne, dyskusja na temat tego, co odtajniać, czego nie odtajniać, w Polsce toczy się do dłuższego czasu, my stoimy na stanowisku, że transparentność życia publicznego i politycznego jest niezwykłą wartością" - powiedziała szefowa rządu we wtorek na konferencji prasowej.

Jak dodała, decyzja o opublikowaniu wykazu dokumentów, które w 2016 r. zostały wyłączone z tzw. zbioru zastrzeżonego, została podjęta zgodnie z zobowiązującym prawem.

"To jest udostępnienie materiałów, które posłużą przede wszystkim do analiz historykom, analitykom, tym, którzy zajmują się opisem polskiej rzeczywistości w ostatnich latach, w tych czasach, kiedy warto znać prawdę i warto mówić o prawdzie. To może tylko i wyłącznie pomóc" - powiedziała premier.

Wykaz odtajnionej w 2016 r. dokumentacji pojawił się na stronie internetowej IPN we wtorek ok. godz. 10. Wykaz obejmuje wyłącznie te jednostki archiwalne, które w 2016 r. wyłączono z magazynów, gdzie znajdował się były wyodrębniony, tajny zbiór archiwum IPN. Tak jak wcześniej zapowiadali PAP archiwiści Instytutu wykaz zawiera sygnatury jednostek archiwalnych oraz ich krótki opis.

W opisie wykazu, który przegląda PAP, są dane osobowe m.in. funkcjonariuszy SB, a także informacje o sprawach operacyjnego sprawdzenia, sprawach operacyjnego rozpoznania, dokumentacja wyposażenia wywiadowczego, kwestionariusze ewidencyjne, teczki opatrzone skrótami m.in. KI, RO, SMW. Informacje z wykazu dotyczą dokumentów wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa PRL, które trafiły w poprzednich latach do tajnego zbioru w IPN ze względu na aktualne bezpieczeństwo polskiego państwa. (PAP)