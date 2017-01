Jeden z wariantów zakłada przeprowadzenie ich na wiosnę przyszłego roku a nie jesienią, jak spodziewano się dotychczas.

Pomysł pojawił się na zamkniętym dla mediów spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z działaczami PiS w Poznaniu w połowie stycznia. I zyskał poparcie wśród lokalnych elit Prawa i Sprawiedliwości. PiS w regionach przyznaje, że wiosną spodziewa się wyższej frekwencji. Co dla partii będzie korzystne. Tego entuzjazmu nie podzielają jednak politolodzy, z którymi rozmawialiśmy.

Planowana zmiana samorządowego kalendarza wyborczego byłaby powrotem do rozwiązań jeszcze z lat 90. Część włodarzy ocenia ją pozytywnie. Jeden ze współtwórców polskiej samorządności prof. Hubert Izdebski zwraca uwagę, że terminy wyborów samorządowych były już niejednokrotnie przesuwane. Gdyby to od niego zależało, on sam optowałby ze wyborami w czerwcu.