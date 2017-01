Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w niedzielę w gmachu Uniwersytetu Opolskiego z działaczy partii z regionu. Spotkanie było zamknięte dla mediów. Odwołano zapowiadane wcześniej spotkanie z dziennikarzami. Przed wejściem do budynku, w którym odbyło się spotkanie manifestowało kilkunastu przeciwników PiS z flagami KOD-u. Protest zakończył się po kilkunastu minutach.

Na antenie Radia Opole Kaczyński odniósł się do decyzji rządu dotyczącej powiększenia od 1 stycznia 2017 roku miasta Opole o 12 sołectw z czterech podopolskich gmin. Jednym z argumentów przeciwników tej decyzji to fakt zamieszkiwania tych terenów przez przedstawicieli mniejszości niemieckiej.

"Decyzja o zmianie administracyjnych granic to jest suwerenne prawo Polski. Tu o żadnym naruszeniu praw mniejszości niemieckiej nie ma mowy" - zapewnił lider PiS.

Kaczyński był też pytany w rozmowie o "rozłam w opolskim środowisku PiS" i tworzenie przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego własnej frakcji. (Patryk Jaki jest członkiem Solidarnej Polski). Przejawem walki ma być, zdaniem dziennikarzy, sprawa budowy galerii handlowej "Dekada" w Nysie.

"Jeżeli chodzi o Patryka Jakiego, energicznego i zdolnego posła, to on jest w formacji koalicyjnej. Tutaj trudno mówić o frakcjach. Być może są napięcia między tą formacją a Prawem i Sprawiedliwością, ale ten spór to nic nadzwyczajnego" - podkreślił polityk.

Odnosząc się do sprawy "Dekady" prezes PiS przyznał, że był informowany o problemie. "Wysyłano do mnie listy w tej sprawie. Nie chciałem w to wchodzić bezpośrednio, ponieważ trudno z daleka rozstrzygać tego rodzaju problemu. Ale to, że posłowie jednej partii mają różne poglądy, to nic nadzwyczajnego. Przecież nie jesteśmy w PZPR" - zauważył Kaczyński.