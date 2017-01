Kościński tłumaczył, że dzięki nowej usłudze w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśni zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmie dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadzi je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie przedsiębiorca otrzyma zaś sms z numerem wniosku, z którym będzie mógł udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik go wydrukuje i przedłoży do podpisu.

Całą rejestrację można wykonać też zdalnie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny - dodał wiceminister.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Wcześniej przeprowadzono program pilotażowy. Od poniedziałku usługa jest ogólnodostępna.

"Istnieją różne możliwości rejestracji firmy: można zrobić to w urzędzie, przez internet, a teraz i przez telefon" - powiedział wiceminister. "Otwieramy kolejny kanał w kontakcie z naszym klientem, czyli przedsiębiorcą, który chce zarejestrować działalność gospodarczą" - dodał.

"Niektórzy wolą zadzwonić i porozmawiać z człowiekiem - nie z maszyną, ponieważ potrzebują więcej informacji. Z pomocą konsultanta mogą też liczyć na uniknięcie błędów w wypełnieniu wniosku. I taką dostają możliwość" - wskazał wiceminister.

Nowe usługi realizuje Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. Celem podjętych działań jest informowanie przedsiębiorców oraz pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. (PAP)