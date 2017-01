"Będziemy o tym rozmawiać - pan marszałek Karczewski chyba o (godz.) 7.36 dzwonił do Grzegorza Schetyny z takim pilnym zaproszeniem na spotkanie. My musimy się spotkać, przyjechać, porozmawiać. To, co się dzieje w parlamencie, to jest bardzo poważna sprawa" - powiedział Neumann na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Jego zdaniem, kryzys rozpoczęty 16 grudnia w Sejmie jest najpoważniejszym, jaki był do tej pory. "Do dzisiaj, do 9 stycznia, do godz. 10 nic nie wydarzyło się nowego od tego, co było 16 grudnia. Więc rozumiem, że PiS wrócił z długich wakacji i zaczął sprawą się zajmować. Liczę, że też pójdą po rozum do głowy, ale to, czy Platforma weźmie udział w spotkaniu o godz. 14 u marszałka Karczewskiego, zostaną państwo poinformowani" - powiedział Neumann.

Poinformował również, że "najprawdopodobniej" o godz. 12 dla dziennikarzy wypowie się sam Schetyna.

Spotkanie liderów partii politycznych u marszałka Karczewskiego ma rozpocząć się o godz. 14. Marszałek Senatu zapowiedział w poniedziałek rano, że podczas rozmów będzie chciał przedstawić propozycję rozwiązania obecnego kryzysu politycznego.