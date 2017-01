Wśród protestujących był m.in. nauczyciel akademicki Andrzej Kompa, który zwrócił uwagę, że w naszym kraju dochodzi coraz częście do zdarzeń na tle rasistowskim. Według niego coraz więcej osób jest poniżanych, bitych, prześladowanych ze względu na kolor skóry, wyznanie czy orientację seksualną. „Solidaryzujemy się ze wszystkimi. Chcemy, aby Polska była dla wszystkich” – mówił Kompa.

Protestujący w Ozorkowie podkreślali w wystąpieniach, że zebrali się tu, bo nie godzą się na przemoc, ksenofobię i rasizm. Jaki mówili, są dumni z naszej tradycji jako narodu tolerancyjnego. Zwracali uwagę, że nigdy wcześniej nie było tak zmasowanych ataków na obcokrajowców, jak w ostatnim czasie.

Zdaniem uczestników protestu należy patrzeć na ręce polityków, bo zachowanie wielu z nich, ich wypowiedzi i komentarze powodują, że dochodzi do takich sytuacji jak np. w Ozorkowie. Ocenili też, że pobicie obywatela Pakistanu mogło być konsekwencją wydarzeń w Ełku z sylwestrowej nocy.

W sylwestrową noc w Ełku właściciel i pracownik baru z kebabami szarpali się z 21-letnim chłopakiem, który ukradł z ich lokalu dwie butelki coli; zadali mu trzy ciosy nożem. Raniony zmarł; we wtorek sąd w Ełku tymczasowo aresztował Tunezyjczyka i Algierczyka. Są podejrzani o zabójstwo chłopaka. Po zabójstwie Polaka pod barem z kebabami doszło do burd, kamieniami wybijano szyby w barze, rzucano kamieniami i butelkami w policję, niszczono mienie.

Protestujący w Ozorkowie, wśród których byli m.in. działacze KOD, Partii Razem, SLD zaapelowali, aby nie bać się przeciwstawiać się takim zachowaniom. „Wszyscy jesteśmy odważni, aby reagować. Ci ludzie potrzebują naszej odwagi” – mówiła jedna z uczestniczek protestu.

W nocy z poniedziałku na wtorek w Ozorkowie k. Łodzi został zaczepiony przez czterech napastników przy okienku nocnego sklepu obywatel Pakistanu. Mężczyzna był bity pięściami po głowie, a gdy upadł, kopany po całym ciele. W wyniku zdarzenia ma złamany nos, wybite zęby, ogólne obrażenia głowy i klatki piersiowej. Utracił także telefon komórkowy. W związku ze sprawą zatrzymano cztery osoby.

Łódzka prokuratura postawiła zarzuty trzem spośród czterech zatrzymanych. Dotyczą one pobicia obywatela Pakistanu ze względu na przynależność narodową i wyznaniową, spowodowanie obrażeń ciała, które naruszyły czynności narządów na czas poniżej siedmiu dni oraz znieważenia. Podejrzani mają od 25 do 37 lat. Grozi im do 5 lat więzienia. (PAP)