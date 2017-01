Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu opiniowała we wtorek ustawę budżetową na rok 2017 w częściach właściwych zakresowi działania komisji, m.in. wydatków Kancelaria Prezydenta RP związanych z kulturą oraz budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Senatorowie PO zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami opuścili posiedzenie komisji w proteście przeciw procedowaniu nad - ich zdaniem - nielegalnie uchwaloną ustawą budżetową. Szef komisji Jerzy Fedorowicz (PO) na początku posiedzenia złożył wniosek o jego zamknięcie. Wniosek został odrzucony; po głosowaniu senatorowie Platformy wyszli z sali.

Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska mówiła, że dotacja przeznaczona na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zbytków Krakowa pozostaje na tym samym poziomie co w roku 2016 i wynosi 30 mln zł. Jak dodała, dysponentem tych pieniędzy jest Kancelaria Prezydenta, która za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje je do Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zbytków Krakowa.

Według Sadurskiej założono pięć priorytetów: projekty kluczowe - 12 mln zł, obiekty użyteczności publicznej - 6,5 mln zł, obiekty sakralne - 7 mln zł, obiekty mieszkalne i usługowe - 3,5 mln zł oraz kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej - 1 mln zł.

Jak poinformowała, w ramach projektów kluczowych kontynuowane będą: konserwacja ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej, konserwacja zespołu sarkofagów królów polskich i wielkich książąt litewskich oraz członków ich rodzin w kryptach Katedry Wawelskiej, rewaloryzacja Kopca Kościuszki wraz z otoczeniem oraz renowacja Kościoła Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu i klasztoru benedyktynów w Tyńcu.

Sadurska zaznaczyła, że w 2016 r. podpisane zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Kancelarią Prezydenta, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa w sprawie współpracy w zakresie nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zbytków Krakowa. Zaznaczyła, że dzięki temu porozumieniu Kancelaria Prezydenta uzyskała po raz pierwszy realną możliwość nadzoru i kontroli nad wydatkowanymi środkami.

Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski przypomniał, że zgodnie z prawem to KRRiT dzieli dochody z abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz rozpatruje odwołania dotyczące obowiązku płacenia abonamentu. Podkreślił, że ta ostatnia kwestia co roku jest "największa niewiadomą budżetu KRRiT".

Jak dodał, w budżecie na 2017 r. planowane dochody KRRiT wyniosły ponad 23,5 mln zł a wydatki ponad 30,2 mln zł. Zaznaczył, że dochody KRRiT głównie pochodzą z opłat koncesyjnych. "W ubiegłym roku dwukrotnie przetoczyliśmy zakładane dochody, ale to są procesy niezależne od KRRiT; to zależy od tego, kiedy koncesjonariusze występują o nowe koncesje czy o ich przedłużanie" - podkreślił Kołodziejski. Z kolei wydatki KRRiT "kształtują głównie potrzeby związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków dotyczących umorzeń abonamentu lub rozłożenia na raty" - dodał.

Kołodziejski podkreślił, że KRRiT co roku występuje o zwiększenie dotacji a tak naprawdę o zwiększenie liczby etatów, koniecznych do uporania się z bardzo dużą liczbą skarg i wniosków dotyczących umorzenia abonamentu lub rozłożenia zaległych kwot na raty. Poinformował, że obecnie w KRRiT na rozpatrzenie czeka około 500 tys. takich wniosków. Jak mówił, KRRiT szacuje, że zaległości z tytułu nieopłaconego abonamentu to 1,7-1,9 mld zł rocznie.

"Problem trzeba rozwiązać. Albo się to zrobi poprzez zwiększenie budżetu, dodatkowe etaty, albo na poziomie ustawy, czy abolicji abonamentowej, co już leży po stronie rządu lub inicjatywy poselskiej" - zaznaczył. Kołodziejski poinformował, że w 2017 r. KRRiT otrzymała środki na dodatkowe 10 etatów, co jak zaznaczył, "pomoże ale problemu nie rozwiąże". (PAP)