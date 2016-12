„Młody człowiek, gdy przystąpi do projektu, ma określany indywidualny plan działania. Pracuje z nim doradca zawodowy przy określaniu jego potrzeb i jego możliwości. Potem następuje wsparcie w zakresie przekwalifikowania, szkoleń, nabycia lub potwierdzenia kompetencji i wspólne poszukiwanie pracy” – tłumaczy Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, który jest instytucją wdrażającą program.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), finansowany ze środków Unii Europejskiej, adresowany jest do osób, które nie ukończyły 30. roku życia, zakończyły lub przerwały edukację i mają problem za znalezieniem zatrudnienia.

Aktywizacją młodych na rynku pracy zajmują się różne instytucje, fundacje, stowarzyszenia, które aplikują o środki na ten cel z programu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W tegorocznym konkursie do rozdysponowania jest kwota niemal 38 mln zł. „Docelowo, w ramach tego konkursu planowane jest podpisanie około 30 umów o dofinasowanie realizacji projektów” - poinformowała Olga Zalewska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Lista instytucji i firm, które otrzymają dofinansowanie ma być ogłoszona jeszcze w grudniu, a umowy zostaną podpisane prawdopodobnie w styczniu. „Rekrutacja uczestników rozpocznie się w pierwszym kwartale 2017 r.” – dodała Zalewska.

W ubiegłorocznym konkursie z programu PO WER rozdysponowano w Lubelskiem ponad 29 mln zł - dofinansowanie otrzymały 22 podmioty, które obecnie realizują projekty. Większość z nich prowadzi nadal rekrutację uczestników na różnego rodzaju szkolenia zawodowe m.in. z dziedziny informatyki, księgowości, montażu urządzeń energii odnawialnej, opieki nad osobami starszymi. Projekty te będą prowadzone do końca czerwca 2017 r.

Zadania aktywizacji młodych bezrobotnych realizują też powiatowe urzędy pracy. W Lubelskiem jest ich 21. Oprócz szkoleń, staży i innych form wsparcia w urzędach tych młodzi bezrobotni mogą się ubiegać o jednorazową bezzwrotną pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jak powiedziała Zalewska, taka pomoc jest przyznawana i wyliczana indywidualnie, może stanowić sześciokrotność średniego wynagrodzenia w kraju. Średnio takie wsparcie wynosi 20-24 tys. zł.

Problem bezrobocia wśród młodych osób jest szczególnie istotny na Lubelszczyźnie. Stopa bezrobocia w tym regionie wynosi 9,9 proc. (w kraju to ok. 8 proc.), ale wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy aż 32,4 proc. to ludzie młodzi, którzy nie ukończyli 34 roku życia. „Mamy niezbyt zaszczytne, pierwsze miejsce w kraju pod względem bezrobocia wśród młodych do 34 roku życia” – powiedziała Sokół.

„Są to przede wszystkim młodzi ludzie zamieszkali na wsi, co też jest powodem trudnego startu w dorosłe życie. Nie możemy na terenach wiejskich znaleźć zatrudnienia dla tych osób, dlatego zależy nam, aby byli oni również mobilni, w sensie możliwości dojazdu codziennego do pracy, do większych ośrodków miejskich w regionie” – dodała Sokół.

Na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie na otrzymał łącznie 125 mln euro. (PAP)