Jest to kosztem samorządów, ktoś za to zapłaci, będziemy to my – tak Katarzyna Lubnauer skomentowała projekt budżetu przedstawiony przez Mateusza Morawieckiego.

Dariusz Standerski z Lewicy uważa, że przedstawienie zrównoważonego budżetu to reakcja PiS na słabnące sondaże. Jego zdaniem po wyborach projekt budżetu będzie zupełnie inny.